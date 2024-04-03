Мир 03 апреля 2024, 17:05 Политолог Мамрадзе не исключил протесты в Грузии на фоне закона об иноагентах

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Не исключено, что в Грузии на фоне закона об иноагентах могут начаться протесты, но вряд ли они будут массовыми. Об этом НСН рассказал глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзев.

Он отметил, что нельзя списывать со счетов бывшего президента Михаила Саакашвили и его сообщников. Именно они могут организовать беспорядки на улицах. А потому последствия принятия закона пока остаются непредсказуемым.

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«Если исходить из логики, то будут выступления, будут говорить, что хотят блокировать усилия Запада по демократизации дальнейшей Грузии», — отметил политолог.

Он также добавил, что у Саакашвили, скорее всего, не хватит сил на масштабную акцию.

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