Власть 28 февраля 2023, 01:24 Песков назвал условие для возобновления участия России в ДСНВ Песков: Россия не возобновит участие в ДСНВ, пока США к ней не прислушаются РИА «Новости»

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Запад должен поменять подход и прислушаться к озабоченностям РФ в сфере безопасности. Только в этом случае страна может возобновить свое участие в ДСНВ. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью «Известиям».

«Условия должны как-то поменяться, должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, в их понимании озабоченности нашей страны нашей собственной безопасностью, в понимании тезиса ее неделимости», — сказал он.

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При этом Песков указал, что безопасность одного государства не может обеспечиваться за счет другого.

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В своем послании Федеральному собранию глава государства Владимир Путин отметил, что Россия не выходит из ДСНВ, а только приостанавливает свое участие. По его словам, дальнейшее возобновления Договора будет зависеть от действий Запада.

Позже помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэлори Стюарт заявила, что американские власти пока не получали от России уведомления о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружениях.