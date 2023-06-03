Власть 03 июня 2023, 17:18 Песков назвал Украину инструментом в руках Запада Пресс-секретарь Песков: Украина стала инструментом в рамках борьбы Запада с Россией Kyiv

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Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Украину инструментом в рамках «комбинированной» борьбы Запада с Россией. По мнению политика, в сложившейся ситуации вести переговоры с руководством этой страны бессмысленно. Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Западные СМИ сообщили, что мирный саммит по ситуации на Украине должен состояться в Париже. Зарубин поинтересовался у Пескова, имеет ли России вести переговоры на французской площадке. Представитель Кремля заявил, что эту страну нельзя отнести к нейтральным государствам, которые могут претендовать на роль модератора. По словам Пескова, Франция де-факто стала активным участником конфликта.

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«Украина — это фактически инструмент конфликта. Конфликт действительно стал более широким, коллективный Запад ведет комбинированную войну против нашей страны», — отметил пресс-секретарь президента.

Он уточнил, что заниматься решением конфликта с таким инструментом бесперспективно.

В России пока не видят предпосылок для переговоров с Украиной, заявлял ранее Песков. Возможности начала диалога не просматриваются, добавил он.