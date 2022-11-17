17 ноября 2022, 04:27
Песков назвал США и НАТО первопричиной ситуации с ракетами в Польше
Первопричиной текущего положения дел являются действия США и НАТО. Так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости» прокомментировал ситуацию с ракетами в Польше.
Накануне в Белом доме заявили, что за падение ракет в Польше несет ответственность Россия. В американской администрации подчеркнули — и это не зависит от того, какими будут окончательные выводы по итогам расследования.
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Однако в Кремле не согласились с такой позицией США. Песков предложил Вашингтону «отмотать» время назад и найти причину происходящего.
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«Американцы говорят в парадигме „если бы не было того-то, то и не было бы этого“. Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — подчеркнул он.
Ситуация на Украине была одной из главным тем на саммите «Большой двадцатки» на Бали. Однако итоговое заявление стран-членов G20 было в меньшей степени русофобским. Этого удалось достичь благодаря работе российской делегации, которую возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Дмитрий Песков
Польша
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