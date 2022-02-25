Песков назвал решаемыми проблемы от санкций США

Россия сможет решить все проблемы, которые у нее возникнут в будущем из-за санкций. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой.

Санкции, которые страны Запада наложили на Москву, создадут определенные проблемы в высокотехнологических отраслях. Тем не менее все трудности, как заверил Песков, вполне решаемы.

«Главная цель, которая преследовалась на фоне новых и новых санкций, была в том, чтобы обеспечить полное самообеспечение и полное импортозамещение. Во многом эта цель достигнута», — написала «Российская газета».

В тех отраслях экономики, где России пока не удалось наладить импортозамещение, есть потенциал для ускоренного развития. Песков подчеркнул, что сейчас в экономике есть проблемы, но они «не носят нерешаемый характер».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров по Украине.