Песков назвал Путина брендом России

Президент РФ Владимир Путин является брендом России. Он пользуется уникальной поддержкой среди россиян. об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У нас все-таки бренд — Путин. Это, действительно, так. У нас он пользуется совершенно уникальной поддержкой», — отметил Песков в интервью каналу «Беларусь 1».

так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос о бренде России.

Уровень поддержки Путина, по словам Пескова, с начала спецоперации России на Украине существенно вырос и «ушел за 80%».

«Наверное, со мной согласятся даже специалисты — политологи и социологи: в той или иной должности практически 22 года быть у власти и иметь поддержку населения более 80% — это можно заносить в Книгу рекордов Гиннесса», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что это огромный уровень поддержки. Президент, по словам Пескова, «пользуется этой поддержкой, черпает силы из этой поддержки и принимает решительные действия».

Песков также назвал телеведущего Ивана Урганта большим патриотом. Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что не нужно клеветать на людей и записывать их в «пятую колонну».