Песков назвал причину укороченного формата встречи Путина с главредами СМИ и военкорами

Встречу президента России Владимира Путина с главными редакторами СМИ и военными корреспондентами сократили из-за изменений в графике главы государства, вызванного DDoS-атаками. Полноформатное общение состоится через несколько недель в Москве, сообщило РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что все расписание Путина сдвинулось из-за кибератак.

«Встреча с представителями СМИ состоялась, но в несколько укороченном формате. <…> Встречу пришлось укоротить немножко, потому что еще предстоят встречи, предстоит встреча с [членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом] Додиком», — заметил он.

В рамках состоявшейся встречи глава государства ответил на вопросы представителей СМИ, уделив особое внимание корреспондентам, которые приехали с передовой. Песков отметил, что полноформатное общение главы государства с главными редакторами состоится в Москве.

Владимир Путин выступил на пленарной сессии ПМЭФ с самой длинной речью на форуме за 10 лет — она длилась один час и 14 минут. Российский лидер изложил оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике с учетом введенных против России санкций.