23 декабря 2022, 12:53
Песков назвал политику США провокационной и носящей колониальный характер
Представитель Кремля Песков: политика США носит провокационный и колониальный характер
Политика Белого дома носит во многом колониальный и провокационный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
«То, что политика у США явно во многом носит провокационный характер, колониальный, о чем вчера, в том числе, говорил президент, это очевидно», — сказал официальный представитель Кремля, прокомментировав таким образом заявления американского президента Джо Байдена о «злости и пристрастности» в политике страны.
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Песков добавил, что пока американская и российская стороны не обсуждают возможность встречи глав государств — Джо Байдена и Владимира Путина.
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Так официальный представитель Кремля отреагировал на заявления главы Белого дома о готовности встретиться с российским коллегой, если Россия покажет серьезную готовность закончить конфликт на Украине.
Песков отметил, что ВС РФ продвинулись в демилитаризации Украины в ходе СВО.
США
Дмитрий Песков
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