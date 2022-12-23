Важное 23 декабря 2022, 12:54 Россия продвинулась в демилитаризации Украины — Песков Пресс-секретарь Кремля Песков: Россия существенно продвинулась в демилитаризации Украины РИА «Новости»

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Российская армия достигла успехов в достижении такой цели специальной военной операции, как демилитаризация Украины. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение — в демилитаризации», — сказал официальный представитель Кремля.

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Журналисты попросили его прокомментировать слова Владимира Путина на пресс-конференции после заседания Госсовета.

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Российский лидер сравнил военно-промышленный комплекс России и Украины, сказав, что последний если не обнулился целиком, то движется к этому. В отличие от него российскому ВПК хватит оружия на проведение спецоперации, в том числе на уничтожение американских ЗРК Patriot.

Президент также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и стремилась к скорому завершению конфликта.