Песков: Россия не отступит от условий ядерной доктрины страны | 360°

Власть 03 октября 2022, 13:08 Поделиться Telegram

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Viber Песков: Россия не отступит от условий ядерной доктрины страны Песков заявил, что Россия применит ядерное оружие только в соответствии с доктриной РИА «Новости»

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Применение ядерного оружия со стороны России возможно только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

«У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине», — заявил он.

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По словам Пескова, Россия не отступит от установленных внутренних норм. Конкретные пункты доктрины он не уточнил.

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Таким образом пресс-атташе лидера страны прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова. Тот ранее призвал изменить текущую тактику спецоперации России на Украине и приступить к использованию более серьезного вооружения. По мнению Кадырова, правительство страны вполне может объявить военное положение на приграничных территориях и применить маломощные ядерные боеприпасы.

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