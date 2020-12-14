Песков назвал новость о повторном отравлении Навального bullshit

Публикацию Sunday Times о повторном отравлении блогера Алексея Навального в Кремле охарактеризовали емким словом bullshit. Само издание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «воскресным чтивом в халате».

Мнение официального представителя Кремля привело РИА «Новости». Он заметил, что подобные материалы нельзя отнести к информационным фейкам.

«Есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом… есть такое английское слово bullshit (ерунда — примеч. ред.). Вот это bullshit», — сказал Песков.

Издание, сославшись на анонимные источники в спецслужбах Германии, заявило о попытке повторного отравления Навального. Якобы она произошла, когда он лежал в искусственной коме в Омске.

Статья вышла через сутки после того, как президент РФ Владимир Путин разъяснил ситуацию с отказом ФРГ сотрудничать по инциденту с блогером.

Главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев, напомнил сайт RT, заявил об отсутствии технически доступов к Навальному.

Алексей Навальный попал в больницу Омска 20 августа: основателю ФБК стало плохо в самолете. Омские медики заявили, что у Навального нарушился обмен веществ, что привело к резкому изменению сахара в крови. Ядов в моче и крови своего пациента они не нашли.

В Германии, куда перевезли блогера, заявили о якобы отравлении Навального веществом из группы «Новичок». Москва неоднократно заявляла, что Берлин не дал ответ на официальный запрос по ситуации.