«Жестче, чем в красной зоне». В Омске назвали уткой сообщения о повторном отравлении Навального

Блогера Алексея Навального точно никто не отравил, когда он лежал в больнице в Омске. Он находился в отделении, где все жестче, чем в красной зоне. Об этом рассказал заведующий отделением острых отравлений Омской больницы №1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Посторонние лица не могли попасть в палату Навального, где он почти двое суток лежал в коме, сообщил ТАСС. Соответственно, возможности повторно отравить его не было.

«Никаких вопросов ни с чьей стороны к нам не возникало. Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему не имел. Все это вымысел от начала до конца. Не было отравления ни первичного, ни вторичного», — заявил Сабаев.

По его словам, это информационная утка, все раскручивается ради каких-то определенных целей.

«Попасть в палату Навального было невозможно, он лежал в отделении, где все жестче, чем в красной зоне», — добавил Сабаев в разговоре с РИА «Новости».

Навального разместили в отделении реанимации токсикологического центра с жестким пропускным режимом.

Ранее британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники в немецких спецслужбах написала, что Навального якобы пытались отравить, когда он лежал в искусственной коме в Омске.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву 20 августа. По запросу родных мужчину доставили в Германию. Официальный представитель правительства Германии 2 сентября заявил, что Навального отравили ядом из группы «Новичок». Спустя пять дней пациента вывели из искусственной комы. Генпрокуратура России направила в Германию четыре запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, но не получила ответа.