Власть 10 января 2023, 13:35 Кремль счел циничной реакцию на рождественское прекращение огня Украины и Запада Представитель Кремля Песков: реакция на прекращения огня в Рождество была циничной РИА «Новости»

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Реакция на прекращение российской стороной огня в канун Рождества оказалась циничной и необъяснимой со стороны Запада и киевского режима. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Действительно, мы встретили совершенно непонятную, необъяснимую реакцию, достаточно циничную реакцию со стороны, прежде всего, Киева, а также со стороны многих западных лидеров», — сказал он, ответив на вопрос о возможности повторения прекращения огня и о мыслях по поводу принятого решения.

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Песков заявил, что если прекращение огня хоть кому-то из православных помогло помолиться, значит цель достигнута.

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Президент РФ Владимир Путин отдал приказ главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Украинский лидер Владимир Зеленский отказался от предложения России устроить рождественское перемирие. Он счел эту идею «прикрытием» для усиления позиций ВС Росси на линии фронта.