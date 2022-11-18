Важное 18 ноября 2022, 12:53 Песков усомнился в объективности расследования дела о крушении МН17 из-за недопуска России Песков заявил, что допуск России к расследованию по делу МН17 повысил бы объективность РИА «Новости»

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Власти России сожалеют, что представителей страны не допустили к расследованию дела о крушении МН17. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

"Мы по-прежнему сожалеем, что Россия не смогла стать частью и не была допущена к тому расследованию, которое проводилось", - отметил он.

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Песков назвал это заявление важной частью официального мнения страны относительно судебного процесса по делу о крушении МН17.

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Также он заявил, что недопуск представителей российской стороны к материалам дела мог повлиять на объективность расследования. Однако финальное официальное мнение страны о корректности решении суда Песков не озвучил. Он заявил, что для этого необходимо провести глубокий анализ.

Суд Гааги огласил финальное решение по делу о крушении Boeing-777, которое произошло на территории Донбасса в 2014 году, 17 ноября. По итогам расследования к пожизненному заключению приговорили трех человек включая экс-главу ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова). Пр этом авторов разрешения на запуск ракеты по самолету суд так и не установил.