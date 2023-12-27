Власть 27 декабря 2023, 18:32 Путин поговорил по телефону с мальчиком, чью мечту исполнил на «Елке желаний» Путин созвонился с мальчиком, загадавшим поход в Эрмитаж на «Елке желаний» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 11-летним мальчиком из Костромы, мечту которого исполнил в рамках акции «Елка желаний». Запись беседы опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин исполнил желание ребенка побывать в Эрмитаже. Пятиклассник посетил музей вместе с родителями и старшей сестрой. Также семье устроили экскурсию по главным достопримечательностям Санкт-Петербурга.

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Президент спросил у школьника, что ему понравилось в Эрмитаже больше всего. Мальчик ответил, что его впечатлили часы «Павлин».

«Часы красивые, да», — согласился глава государства.

Путин также расспросил ребенка о его увлечениях. Оказалось, пятиклассник ходит в музыкальную школу и играет на кларнете.

Президент поздравил школьника с наступающим Новым годом и пожелал успехов во всех начинаниях.

«Спасибо, а я вам желаю побед», — ответил Путину мальчик.

Глава государства поговорил и с родителями ребенка. Мать школьника попросила президента помочь с закупкой лекарств от болезни Дюшенна, вызывающей мышечную дистрофию.

«Хорошо, вы тем людям, которые вас сопровождают, напишите это, пожалуйста. Они мне передадут эту записочку», — сказал Владимир Путин.

Глава государства принял участие в акции «Елка желаний» во время посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Глава государства решил по традиции исполнить мечты трех детей. Среди них оказалась 13-летняя девочка из Петербурга, мечтавшая попробовать себя в роли телеведущей.