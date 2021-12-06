Песков назвал единственный путь снять напряженность вокруг Украины

Снятие напряженности вокруг Украины возможно, только если Киев гарантирует отказ от силового решения вопроса с регионами Донбасса. С таким заявлением в эфире Первого канала выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент США Джо Байден на переговорах пообещал представить собственные предложения по украинскому вопросу. Но пока не понятно, насколько они позволят погасить конфликтную ситуацию.

Песков напомнил, что нагнетание обстановки вокруг Украины идет из зарубежных СМИ, которые заявляют о якобы готовности России к военным действиям с соседним государством. При этом на заявления Москвы о том, что ничего подобного не происходит, никто не реагирует.

Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин уже обращался к странам Запада с предложением о предоставлении гарантий.

«У президента Путина есть абсолютно четко оформленная позиция. Он сказал о необходимости начала переговоров по системе гарантий. Гарантии, конечно же, не могут быть односторонними», — отметил Песков.

Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи в закрытом режиме в ближайший вторник, 7 декабря. В Белом доме заявили, что американский президент намерен поднять вопрос о «военной активности России» около украинских границ. Среди других тем будущих переговоров там назвали дальнейшее развитие отношений между странами, вопросы глобальной безопасности и борьбы с киберпреступностью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил не ждать большого прорыва по итогам переговоров Путина и Байдена. Он пояснил, что в отношениях между Россией и США накопилось огромное количество нерешенных проблем, на решение которых потребуется больше времени, чем несколько часов разговора.