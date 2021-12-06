Песков призвал не ждать прорыва после переговоров Путина и Байдена

Россия и США накопили друг к другу огромное количество нерешенных вопросов, касающихся их взаимоотношений. Для их решения понадобится много времени. Поэтому не стоит ждать особого прорыва от предстоящих переговоров лидеров двух стран. С таким заявлением в эфире Первого канала выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что основной темой беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена может стать выполнение договоренностей, которых они достигли на саммите в Женеве.

«Наши двусторонние отношения находятся в очень печальном состоянии по-прежнему, все-таки есть оживление, на каких-то направлениях начинается диалог», — отметил представитель Кремля.

Песков напомнил, что президент США заявил о намерении поднять в ходе переговоров вопрос Украины и выступить с рядом конкретных предложений. Пресс-секретарь президента России не исключил, что речь идет о регулировании кризиса в соседней стране.

«Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения. И можно будет понять, насколько они способны снять напряженность», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, напряженность вокруг Украины можно снять одним путем: обязать Киев отказаться от применения силы в Донбассе.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в ближайший вторник, 7 декабря. Лидеры двух стран пообщаются при помощи видеосвязи в закрытом режиме. В Белом доме сообщили, что президент США намерен поднять тему «военной активности России» около украинских границ. Также лидеры двух держав обсудят развитие дальнейших отношений между странами, вопросы кибербезопасности и мировую повестку.