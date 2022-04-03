Песков назвал диалог Европы с Россией неизбежным

Полная изоляция России от стран Запада в современном мире невозможна. Налаживание диалога рано или поздно начнется. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никакого вакуума для России полного или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире. Мир гораздо больше, чем Европа. Да и Россия сама гораздо больше, чем Европа. Но рано или поздно нам придется выстраивать диалог, хочет этого кто-то за океаном или не хочет», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что европейские страны окончательно окажутся готовы к диалогу с Россией, когда поймут свою ответственность за судьбу континента, а не будут рассчитывать на помощь США. По оценке Пескова, быстрым этот процесс не будет и начнется не в ближайшее время.