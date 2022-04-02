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    02 апреля 2022, 15:53

    Песков объяснил, когда Европа начнет переоценку отношений с Россией

    Песков назвал время, когда Европа проведет переоценку отношения к России

    Максим Зинкин

    Европейские страны проведут переоценку отношения к России, когда к ним придет понимание, что они сами несут ответственность за судьбу континента. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил, когда Европа начнет переоценку отношений с Россией

    «Когда европейцы немного подумают, протрезвев от американского бурбона, тогда придет время выхода к диалогу и переоценке отношений», — заявил пресс-секретарь.

    Песков добавил, что страны Европы должны прийти к пониманию собственной ответственности за судьбу континента. При этом он отметил, что это произойдет не в ближайшее время.

    Ранее Песков сообщил, что большинство россиян оказывают абсолютную поддержку президенту Владимиру Путину в спецоперации на Украине.