Песков объяснил, когда Европа начнет переоценку отношений с Россией

Европейские страны проведут переоценку отношения к России, когда к ним придет понимание, что они сами несут ответственность за судьбу континента. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Когда европейцы немного подумают, протрезвев от американского бурбона, тогда придет время выхода к диалогу и переоценке отношений», — заявил пресс-секретарь.

Песков добавил, что страны Европы должны прийти к пониманию собственной ответственности за судьбу континента. При этом он отметил, что это произойдет не в ближайшее время.

Ранее Песков сообщил, что большинство россиян оказывают абсолютную поддержку президенту Владимиру Путину в спецоперации на Украине.