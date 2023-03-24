Власть 24 марта 2023, 14:55 Песков назвал архиважной задачей развитие новых регионов России Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин контролирует ход восстановления новых регионов РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин держит на контроле ход развития и восстановления новых регионов страны, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, это одни из важных задач, стоящих перед властями, сообщил ТАСС.

«Развитие и восстановление новых территорий, конечно, это архиважная задача для всего государства, и, конечно, это тема, которая круглосуточно находится под контролем президента», — подчеркнул Песков.

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Он добавил, что именно поэтому Владимир Путин недавно посетил Мариуполь и лично посмотрел, как работы идут на месте. Один из журналистов предположил, что пристальное внимание за новыми регионами стало «новым стилем» главы государства. Представитель Кремля не согласился с этим и добавил, что президент всегда старается получить максимум информации, особенно по вопросам, которые держит под личным контролем.

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Владимир Путин посетил Мариуполь 19 марта. Это первая поездка президента в освобожденный город с начала спецоперации. Глава государства прибыл туда на вертолете, после чего объехал населенный пункт за рулем автомобиля и пообщался с одной из семей.