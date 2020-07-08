Песков исключил возможность нарушения гостайны журналистами кремлевского пула

Завербованные иностранными спецслужбами журналисты кремлевского пула могут собирать информацию, но сама работа сотрудников СМИ организована так, что нарушение закона о государственной тайне исключено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, могут ли журналисты, завербованные иностранными спецслужбами, собирать информацию от высокопоставленных лиц и передавать их своим кураторам, Песков ответил, что такого исключать нельзя.

«Что касается президентского пула, то работа организовывается таким образом, чтобы исключить нарушение закона о государственной тайне», — привел слова Пескова ТАСС.

На комментарий о том, что, по версии ФСБ, в пуле оказался завербованный шпион, Песков ответил, что по этому вопросу пока нет судебного решения. Так он прокомментировал дело арестованного по подозрению в разглашении государственной тайны Ивана Сафронова.

Сотрудники ФСБ задержали советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в минувший вторник в рамках уголовного дела по статье «Государственная измена». До перехода в госкорпорацию Сафронов более 10 лет занимался журналистикой. Он работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости», входил в кремлевский пул и освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса России.

Его заподозрили в передаче закрытой информации представителю одной из спецслужб НАТО. Свою вину Сафронов не признал. Лефортовский суд Москвы отправил его в Следственный изолятор до 6 сентября.