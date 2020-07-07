Адвокаты раскрыли подробности уголовного дела Ивана Сафронова

«Следователь довольно громогласно заявлял, что Иван подозревается в связи с чешскими спецслужбами, которые, как известно, связаны со спецслужбами США», — уточнил он. Также защитник отметил, что следствие настаивало, что есть доказательства передачи некоего документа. Но в материалах дела ничего подобного нет.

Представлявший интересы Сафронова в суде адвокат Евгений Смирнов в беседе с ТАСС пояснил, что речь идет о передаче информации о поставках российского оружия на Ближний Восток и Африку в 2017 году. Тогда арестованный еще работал журналистом в газете «Коммерсант».

«Такое редко бывает даже спустя годы предварительного следствия. За вашим коллегой очень долго следили», — заявил адвокат Иван Павлов.

РБК со ссылкой на адвокатов уточнило, что события охватывают период с 2012 года, когда Сафронова, якобы, завербовали. В 2017 году он получил задание от неназванного куратора из чешской спецслужбы найти и передать данные от поставках вооружения России в страны Ближнего Востока. По версии следствия, все данные он отправил через интернет.

«Работал на Управление по связи с заграницей и информации Чехии», — зачитал адвокат. «Он совершал эти действия из корыстных побуждений», — привел сова адвоката Евгения Смирнова, цитирующего материалы дела, ТАСС.

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова сотрудники ФСБ задержали утром во вторник, 7 июля. В этот момент он выходил из подъезда собственного дома. Молодого человека обыскали и увезли на допрос в рамках уголовного дела «Государственная измена». По версии следствия, Сафронов сотрудничал с представителем спецслужб одной из стран НАТО, которому он передавал закрытые сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

До перехода в Роскосмос Иван Сафронов девять лет проработал в газете «Коммерсант», а после перешел в «Ведомости», откуда уволился после смены собственника издания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание Сафронова никак не связано с его журналистской деятельностью.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подчеркнул, что его советник не имел доступа к данным, которые могли бы составлять государственную тайну. При этом он отметил, что знает Сафронова давно, как профессионала и честного человека.

Ивана Сафронова доставили в Лефортовский суд Москвы для избрания меры пресечения. Когда он заходил в зал, то заявил, что вину он не признал. По ходатайству ФСБ заседание прошло в закрытом режиме.

Как пояснила в беседе с РИА «Новости» пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, документ об аресте Сафронова содержал гостайну, но не был маркирован грифом «секретно». Суд принял решение взять подозреваемого под стражу до 6 сентября.

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко отказался комментировать арест своего сотрудника или как-то выразить свое отношение к решению суда.

«Нет», — ответил он на вопрос РИА «Новости».