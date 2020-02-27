Песков: даты голосования по Конституции не связаны с днем рождения Ленина

«К дню рождения Ленина это, естественно, никакого отношения не имеет», — заявил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что сенатор и сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Андрей Клишас пояснил выбор даты.

Он также убежден, что недовольство коммунистов датой можно решить.

«Я не знаю, это нужно спросить у рабочей группы, как удалось урегулировать разногласия. Но дело в том, что вряд ли можно сказать, что широко празднуется день рождения Ленина в нашей стране, поэтому вряд ли это может быть каким-то препятствием», — отметил Песков.

Ранее сенатор Алексей Пушков выступил за решение провести голосование по поправкам в Конституцию России 22 апреля.