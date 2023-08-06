Власть 06 августа 2023, 16:00 Песков дал четкий ответ на вопрос США о стремлении России получить больше территорий Песков: Россия будет контролировать только регионы, записанные в ее Конституции РИА «Новости»

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос The New York Times, стремится ли Россия занять еще больше украинских территорий. Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил журналисту о конституции государства.

Песков четко описал территориальные приоритеты России, отметив, что у страны нет стремления завладеть другими городами и областями Украины.

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«Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей конституции как наши», — подчеркнул представитель Кремля.

В октябре 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в перечень субъектов РФ в конституции страны. Новую редакцию основного закона опубликовали на портале правовой информации.

Новые территории присоединилась к России по итогам референдумов. За нахождение в составе РФ высказались абсолютное большинство участников голосования: в ДНР — 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

ДНР и ЛНР сохранили свои названия и статус республик, государственным языком стал русский. Запорожская и Херсонская области также вошли в состав страны как отдельные субъекты и остались областями.