Власть 16 апреля 2024, 09:47 Первым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов стал вице-губернатор Вице-губернатор Максим Кудрявцев стал новым мэром Новосибирска Unsplash

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Совет депутатов Новосибирска избрал новым мэром Максима Кудрявцева, который занимал пост вице-губернатора Новосибирской области. Он станет первым градоначальником, назначенным после отмены прямых выборов, сообщил сайт kp.ru.

Тайное голосование провели 16 апреля на 34-й сессии совета. Депутаты избрали Максима Кудрявцева, который предлагал провести административную реформу и ввести клиентоориентированный подход в работу органов муниципальной власти. За него проголосовали 40 участников заседания, за его единственного соперника, депутата горсовета Игоря Украинцева — три человека.

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Прямые выборы мэра Новосибирска отменили в 2023 году. Назначение нового градоначальника провели в несколько этапов. Заявки на участие в конкурсе подали 17 кандидатов. Они прошли многоступенчатый отбор, в том числе подготовили программу развития Новосибирска и сдали экзамен — ответили на 30 вопросов о законодательстве и правилах работы в администрации. Только двоих допустили до финального собеседования.

Предыдущий мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушел в отставку в декабре 2023 года. Его обязанности временно исполнял один из заместителей, Олег Клемешов.