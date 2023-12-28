Важное 28 декабря 2023, 13:32 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покинет пост РИА «Новости»

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покинет пост и перейдет на работу в федеральные структуры власти. Об этом сообщил глава Новосибирской области Андрей Травников в эфире канала ОТС.

«Анатолий Евгеньевич получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение общегосударственных задач, и он принял его. <…> Он уходит в отпуск с последующим увольнением», — рассказал глава региона.

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Губернатор отметил, что поддержал это решение. Анатолий Локоть использует свой опыт градоначальника для того, чтобы «продолжать приносить пользу стране».

Исполнять обязанности мэра будет один из его заместителей — Олег Клемешов. Андрей Травников выразил надежду, что городское хозяйство продолжит «устойчиво функционировать» в праздники, и пообещал Клемешову поддержку властей региона.

Информация о том, что мэр Новосибирска уйдет с поста, распространилась в соцсетях накануне. Говорилось о том, что последним днем работы главы города стало 26 декабря. Однако в пресс-службе мэрии изданию НГС опровергали эти данные.