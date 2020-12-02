Первый регион в России сделал 31 декабря выходным днем

Жители Белгородской области будут отдыхать 31 декабря. Правда, им придется за этот день отработать в субботу, 26 декабря.

Каждый год в России обсуждают возможность сделать предновогодний день выходным. Однако первым это сделали в Белгороде. Врио губернатора Вячеслав Гладков подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, последний рабочий день для органов исполнительной власти, государственных органов Белгородской области, государственных предприятий и учреждений пройдет 30 декабря. Детские сады 31 декабря будут работать, но в режиме дежурных групп. Отработать выходной день сотрудники должны будут в субботу, 26 декабря.

Принять аналогичное решение Вячеслав Гладков предлагает органам самоуправления, областной думе и избирательной комиссии.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что 31 декабря нужно сделать выходным для всех россиян. Однако он против 10-дневных новогодних каникул. Онищенко уверен, что выходные можно сократить до двух дней — 31 декабря и 1 января.