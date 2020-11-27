Онищенко: новогодние праздники нужно сократить до 31 декабря и 1 января

По его словам, нужно объявить 31 декабря выходным днем, так как в этот день все равно никто не работает продуктивно. Также Онищенко считает, что новогодние праздники не должны длиться 10 дней. Он уверен, что в этот период люди страдают от безделья и много пьют.

«Это не отпуск, не праздник — это реально десять дней безделья», — заявил он.

Кроме того, депутат полагает, что десятидневные выходные негативно отражаются на экономике страны. Он аргументировал это тем, что в большинстве других стран люди выходят на работу уже второго января.

«Сегодня мы провозглашаем целью рост экономики и благосостояния, тем не менее, когда весь мир уже десять дней Нового года работает, мы все еще прохлаждаемся, а потом еще около недели адаптируемся к работе», — высказался Онищенко.

Он уверен, что в Новый год будет достаточно двух нерабочих дней, а не десяти.