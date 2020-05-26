Первый министр энергетики России скончался от COVID-19

В возрасте 68 лет умер первый министр энергетики России Владимир Лопухин. Причиной смерти бывшего чиновника стало заражение коронавирусной инфекцией.

«Сегодня от коронавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии», — сообщил в Facebook писатель Денис Драгунский.

Владимир Лопухин родился 23 мая 1952 года в Москве. Он получил экономическое образование в МГУ имени Ломоносова, а затем начал работать в учреждениях Академии наук СССР. С ноября 1991 года по июнь 1992-го Лопухин возглавлял Министерство топлива и энергетики России. На этом посту его сменил Виктор Черномырдин, который позже возглавил правительство страны.

В разные годы Лопухин был помощником в «Газпроме», «Роснефти», «Сургутнефтегазе». Работал в инвестиционном банке Lazard Freres. Он занимал ведущие должности не только в крупных банках, но и различных коммерческих компаниях. Лопухин был соучредителем нескольких организаций.