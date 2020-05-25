Отрицательную стоимость газа опровергли в Госдуме

«Речь может идти только о спотовом рынке. В рамках долгосрочных контрактов работает схема „бери или плати“, и она защищает как поставщика, так и потребителя. Что касается, спотового рынка, на нем все может быть, но отрицательные цены, на мой взгляд, маловероятны. Газ продается ровно столько, сколько производится, и производится ровно столько, сколько продается. Просто не будет поставок этого газа — или в виде СПГ, либо в виде трубного газа, снизят нагрузку, то есть есть маневр. Спекулятивные вещи будут происходить, но не более того», — пояснил Завальный.

Он подтвердил, что рынок сырья может столкнуться с кризисом, а корпорации — с уменьшением выручки.

«На „Северном потоке“ это никак не отразится. Впереди водородная энергетика, которую тоже можно делать на базе газа, поэтому это проект, нацеленный в будущее. Просто пострадают сегодня те же объемы поставки газа, снижение спроса. Цены во взаимозависимости нефти и газа, снизится значительно выручка, прежде всего, „Газпрома“ на какой-то период. Но потом рынок сбалансируется, все-таки рост экономики будет. Сейчас важнее говорить о сохранении доли рынка, чтоб не потерять потребителя», — заключил председатель комитета.