Министры Сергей Лавров и Сергей Шойгу отказались от думских мандатов. Такое же решение принял главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сказано в проекте постановления ЦИК.

Также от думских мандатов отказалась руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева, уточнил ТАСС. Постановление Центризбиркома планируется принять в среду.

О том, что Шойгу и Лавров не идут в Госдуму, в минувший понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что все лидеры предвыборного списка «Единой России», кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, останутся работать на своих местах.

В эту пятерку также входили главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева.

Ранее телеканал RT сообщал о том, что лидеры списка «Единой России» на выборах возглавят специально созданные партийные комиссии. За Шойгу закрепят комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, Проценко — комиссию по здравоохранению, Шмелева — по образованию и науке, а Кузнецова — по защите семьи.