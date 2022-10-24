Первое заседание Координационного совета по обеспечению армии пройдет 25 октября | 360°

24 октября 2022, 15:45
Первое заседание Координационного совета по обеспечению армии пройдет 25 октября
Путин проведет заседание Координационного совета по обеспечению нужд армии 25 октября
Заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей армии пройдет 25 октября. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля, главой заседания станет президент России Владимир Путин.
Члены координационного совета проведут встречу в режиме видео-конференц-связи.
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«Путин в режиме видео-конференц-связи проведет заседание Координационного совета при правительстве России по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов», — сказано в сообщении.
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Об итогах работы за первую неделю расскажут председатель координационного совета, премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Указ о создании Координационного совета при правительстве президент России Владимир Путин подписал 21 октября. Главной задачей нового ведомства станет решение всех вопросов по снабжению армейских структур и ведомств.
В состав координационного совета, кроме главы правительства, также вошли руководители Минобороны, ФСБ, СВР, Росгвардии, МЧС, МВД, вице-премьеры, а также мэр Москвы Собянин.
Владимир Путин
Армия
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