Первое заседание Координационного совета по обеспечению армии пройдет 25 октября | 360°

Власть 24 октября 2022, 15:45 Первое заседание Координационного совета по обеспечению армии пройдет 25 октября Путин проведет заседание Координационного совета по обеспечению нужд армии 25 октября РИА "Новости"

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Заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей армии пройдет 25 октября. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля, главой заседания станет президент России Владимир Путин.

Члены координационного совета проведут встречу в режиме видео-конференц-связи.

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«Путин в режиме видео-конференц-связи проведет заседание Координационного совета при правительстве России по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов», — сказано в сообщении.

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Об итогах работы за первую неделю расскажут председатель координационного совета, премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Указ о создании Координационного совета при правительстве президент России Владимир Путин подписал 21 октября. Главной задачей нового ведомства станет решение всех вопросов по снабжению армейских структур и ведомств.

В состав координационного совета, кроме главы правительства, также вошли руководители Минобороны, ФСБ, СВР, Росгвардии, МЧС, МВД, вице-премьеры, а также мэр Москвы Собянин.