Путин подписал указ о создании Координационного Совета для обеспечения нужд спецоперации | 360°

Власть 21 октября 2022, 16:07 Путин подписал указ о создании Координационного Совета для обеспечения нужд спецоперации РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового координационного совета при правительстве страны. Документ опубликовали на сайте официального портала правовой информации.

Членам ведомства предстоит решать вопросы, связанные с обеспечением нужд спецоперации России в зоне боестолкновений с ВСУ. Во главе координационного совета встанет премьер-мнистр Михаил Мишустин.

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Среди задач, которые предстоит решать членам ведомства — укомплектование всем необходимым военнослужащих. Причем к ним относятся не только ВС России, но и другие вооруженные формирования и органы.

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О готовности законопроекта о создании координационном совете кабмина по поддержке спецоперации Мишустин заявлял 19 октября. Тогда его слова процитировал RT. Он отметил, что поручение было получено от Путина. Главу совета также определили заранее.