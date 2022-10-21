Путин подписал указ о создании Координационного Совета для обеспечения нужд спецоперации | 360°

21 октября 2022, 16:07
Путин подписал указ о создании Координационного Совета для обеспечения нужд спецоперации
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового координационного совета при правительстве страны. Документ опубликовали на сайте официального портала правовой информации.
Членам ведомства предстоит решать вопросы, связанные с обеспечением нужд спецоперации России в зоне боестолкновений с ВСУ. Во главе координационного совета встанет премьер-мнистр Михаил Мишустин.
Реклама
Среди задач, которые предстоит решать членам ведомства — укомплектование всем необходимым военнослужащих. Причем к ним относятся не только ВС России, но и другие вооруженные формирования и органы.
Реклама
О готовности законопроекта о создании координационном совете кабмина по поддержке спецоперации Мишустин заявлял 19 октября. Тогда его слова процитировал RT. Он отметил, что поручение было получено от Путина. Главу совета также определили заранее.
Владимир Путин
Правительство РФ
Михаил Мишустин
Реклама
Реклама