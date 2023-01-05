Власть 05 января 2023, 13:54 Первая особая экономическая зона появится в ХМАО Премьер Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны «Нягань» РИА «Новости»

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Особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного производства появится в городском округе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Законопроект о ее создании подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Это первая ОЭЗ в этом регионе. Площадка разместится на территории в 273 гектара. Резидентами станут предприятия по производству мебели, полимерных труб и кормового белка для сельскохозяйственных организаций. Также там будет находиться центр обработки данных.

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Общий объем инвестиций составит 25 миллиардов рублей. Запуск особой экономической зоны «Нягань» обеспечит работой 800 местных жителей.

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Как отметило Ura.ru, резидентов ОЭЗ освободят от уплаты имущественного и земельного налогов.

На сегодняшний день в России работают 49 экономических зон, куда предприятия вкладывают средства для открытия производств, получая взамен налоговые льготы, таможенные преференции и снижение арендных платежей.

В Московской области работают пять экономических зон. Самой первой стала ОЭЗ «Дубна», которая открылась в 2005 году. Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, по итогам 2022 года, «Дубна» заняла второе место национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Кроме нее в Подмосковье работают ОЭЗ «Кашира», «Максимиха» «Исток» и «Ступино Квадрат».