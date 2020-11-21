Персональные санкции по «делу Магнитского» ввела Россия

Представитель МИД Мария Захарова уточнила, что такие меры было решено ввести «в ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности».

Также она призвала власти Великобритании отказаться от недружественной политики в адрес России.

Ранее президент России Владимир Путин продлил ответные санкции против Запада до конца следующего года. Об этом сообщило официальное интернет-представительство президента.

В тексте сказано, что с 1 января по 31 декабря 2021 года продлевается «действие отдельных специальных экономических мер». Кроме того, правительству России поручено осуществить все необходимые меры для реализации указа.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил временный эффект западных санкций, которые направлены против нефтегазовой сферы России.