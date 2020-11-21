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    21 ноября 2020, 15:59

    Персональные санкции по «делу Магнитского» ввела Россия

    Дарья Морозова

    25 представителям Великобритании запретили въезд в Россию. Таким образом Москва ответила на санкции по «делу Магнитского». Об этом сообщил МИД РФ.
    Персональные санкции по «делу Магнитского» ввела Россия

    Представитель МИД Мария Захарова уточнила, что такие меры было решено ввести «в ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности».

    Также она призвала власти Великобритании отказаться от недружественной политики в адрес России.

    Ранее президент России Владимир Путин продлил ответные санкции против Запада до конца следующего года. Об этом сообщило официальное интернет-представительство президента.

    В тексте сказано, что с 1 января по 31 декабря 2021 года продлевается «действие отдельных специальных экономических мер». Кроме того, правительству России поручено осуществить все необходимые меры для реализации указа.

    «Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении.

    Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил временный эффект западных санкций, которые направлены против нефтегазовой сферы России.