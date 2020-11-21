Путин продлил действие контрсанкций до конца следующего года

В тексте сказано, что с первого января по 31 декабря 2021 года продлевается «действие отдельных специальных экономических мер». Кроме того, правительству России поручено осуществить все необходимые меры для реализации указа.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил временный эффект западных санкций, которые направлены против нефтегазовой сферы России.

«Даже в условиях санкций направления, связанные с геологоразведкой и бурением, имеют достаточную техническую поддержку в России», — заметил специалист.

Он обозначил два фактора. Первый: часть технологий уже была развита во времена СССР. Второй: рестрикции вынудили Россию развивать данные компетенции внутри нефтегазовых предприятий.

По его словам, многие компании с американскими названиями юридически являются российскими, поэтому они продолжают работать там, где это выгодно.