Власть 05 января 2023, 21:42 Перемирия с Украиной быть не может — Пушилин Пушилин заявил, что ВС РФ ответят на нарушения режима прекращения огня ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ни о каком перемирии с Украиной речи быть не может. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Врио главы ДНР отметил, что принятое президентом России Владимиром Путиным решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий со стороны военнослужащих ВС РФ.

Реклама

«Это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника!» — подчеркнул он.

Реклама

Как заявил Пушилин, решение главы государства направлено на православных людей, которым важно прийти в церковь в праздник Рождества Христова. По его словам, руководство Украины нельзя считать православным по понятным на то причинам.

Врио главы народной республики отметил, что российские войска не дадут ВСУ шанса улучшить свои позиции во время праздника.

Ранее Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Атаки прекратятся с 12:00 6 января до 24:00 7 января.