Власть 13 апреля 2024, 19:03 Переход Белоусова в Счетную палату не подтвердился РИА «Новости»: возможный уход Белоусова в Счетную палату опровергли в кабмине РИА «Новости»

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Данные о возможном переходе первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова в Счетную палату не соответствуют действительности. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правительстве.

«Эта информация не соответствует действительности», — отметил он.

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Ранее сообщалось, что Белоусов якобы может не войти в состав нового кабинета министров. Одним из вариантов его трудоустройства назвали назначение на пост главы Счетной палаты.

В настоящее время обязанности главы Счетной палаты исполняет Галина Изотова. Алексей Кудрин покинул эту должность в конце ноября 2023 года, проработав более четырех лет. Его отставку одобрили в Совете Федерации. Сейчас Кудрин занимает пост советника по корпоративному развитию «Яндекса».