Общество 05 декабря 2022, 10:55 Кудрин согласился перейти на работу в «Яндекс» Кудрин станет советником по корпоративному развитию «Яндекса» РИА «Новости»

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Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин теперь будет работать в «Яндексе». Он сообщил в своем Telegram-канале, что займет должность советника по корпоративному развитию компании.

«Принял предложение „Яндекса“ стать советником по корпоративному развитию», — написал Кудрин.

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Он уточнил, что вместе с менеджментом «Яндекса» будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга. Она должна обеспечить устойчивое и долгосрочное развитие компании на всех рынках, в том числе на международных. По его словам, перед ним и руководством «Яндекса» стоит задача сохранить уникальную технологическую и управленческую культуру компании.

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Кудрин в конце ноября покинул должность главы Счетной палаты. На этом посту он проработал более четырех лет. Его отставку одобрили в Совете Федерации. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в шутку выразила надежду, что после прихода Алексея Кудрина в «Яндекс» новости о Совфеде окажутся в топе агрегатора новостей компании.