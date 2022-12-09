Важное 09 декабря 2022, 18:08 Переговоры СВР и ЦРУ инициировал Байден — Путин Президент Путин прокомментировал контакты спецслужб РФ и США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Переговоры российской Службы внешней разведки (СВР) и американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) прошли по инициативе президента США Джо Байдена. Об этом президент России Владимир Путин сообщил журналистам на брифинге по итогам визита в Бишкек.

«Что касается контактов по линии спецслужб СВР и ЦРУ. Это была не наша инициатива», — отметил глава государства.

Реклама

Он уточнил, что с предложением о переговорах выступил президент США Джо Байден. Россия поддержала желание американской стороны, но не прогнозировала сверхъестественных результатов от переговоров.

Реклама

По словам Путина, встреча директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса прошла в рабочем режиме и завершилась договоренностью о продолжении сотрудничества.

Путин также отметил, что переговоры по обмену Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер вела ФСБ.