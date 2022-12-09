Общество 09 декабря 2022, 17:30 Переговоры об обмене Бута на Грайнер вела ФСБ Путин заявил, что за переговоры по обмену Бута на Грайнер отвечала ФСБ РИА «Новости»

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Переговоры об обмене Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер вела Федеральная служба безопасности (ФСБ). Контакты спецслужб продолжаются, сообщил российский лидер Владимир Путин.

«ФСБ договаривалась, изначально вела переговоры, достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали», — отметил он.

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Контакты по линии спецслужб никогда и не прекращались, подчеркнул глава государства.

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Приговоренный к 25 годам заключения в Соединенных Штатах Виктор Бут вернулся в Россию. Обмен россиянина на Грайнер, которую осудили за контрабанду наркотиков, состоялся 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, на Бута оказывали мощное физическое и психическое воздействие.

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал состоявшийся обмен. Он заявил, что Соединенные Штаты опозорились.

Антонов отметил, что власти страны продолжат работать над освобождением всех соотечественников, которые попали в американские тюрьмы.