Переговоры по Карабаху в Москве завершились спустя 10 часов. Страны договорились о перемирии

Министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов завершили переговоры по Нагорному Карабаху спустя почти 11 часов. Это самые продолжительные консультации за последние 20 лет.

Россия, Армения и Азербайджан согласовали совместный документ. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

С 12:00 10 октября в Нагорном Карабахе объявлено перемирие.

«Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в содействии с критериями Международного Комитета Красного Креста», — сказано в тексте согласованного документа, который опубликовало РИА «Новости».

В тексте документа также сказано, что конкретные параметры режима прекращения огня согласуют дополнительно. Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступят «к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования» на основе базовых принципов урегулирования.

«Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса», — сказано в сообщении.

Мероприятие прошло в Доме приемов МИД России в Москве. Встреча началась днем в пятницу, 9 октября.

Заявлений для журналистов на протяжении переговоров делегации, как и сами министры, не делали.

Бои в Карабахе начались 27 сентября и идут с применением артиллерии. Армения и Азербайджан перекладывают друг на друга ответственность за развязывание конфликта. Турция пообещала Азербайджану оказать любую запрашиваемую им помощь.

В четверг президент России Владимир Путин в очередной раз призвал Армению и Азербайджан прекратить бои для обмена пленными. Тогда же глав МИД обеих стран пригласили в Москву для консультаций. Сам Путин провел телефонные переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.