Судьба Нагорного Карабаха может решиться в Москве. Почему Армения и Азербайджан выбрали Россию для переговоров

Президент Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Азербайджана и Армении на консультации в Москву. Переговоры по вопросам обмена телами погибших и пленными пройдут сегодня при посредничестве Сергея Лаврова. В интересах России как можно быстрее погасить конфликт.

«После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в заявлении главы России.

C начала возобновления конфликта в Нагорном Карабахе Владимир Путин четыре раза общался с Пашиняном и один раз — с Алиевым. Российский президент не раз призывал обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам.

Почему для России важен мир

«Для нашей страны важно урегулировать ситуацию, чтобы конфликт не перекинулся на саму Россию. Мы уже видели прецеденты, когда в Москве начинались столкновения этнических групп — представителей Азербайджана и Армении. Хотя, казалось бы, при чем здесь Россия. Несмотря на то, что война идет непосредственно на территории Карабаха, она может выливаться вот в такие формы», — заявила политолог Наталия Елисеев в разговоре с «360».

Она добавила, что урегулирование нужно и для того, чтобы Россию не пытались втянуть в военные решения. Для России важно, чтобы этот регион был спокоен, ведь неизвестно, к чему приведет эта война, если она затянется. Именно поэтому Владимир Путин в рамках консультаций делает все, чтобы добиться прекращения огня.

С тем, что Россия не может остаться в стороне в сложившейся ситуации, согласен и коллега Наталии — Виталий Волчков. Он объяснил это тем, что конфликт произошел на постсоветском пространстве, которое является важной зоной политических и экономических интересов России. Более того, внутри России, напомнил собеседник, также живут большие диаспоры народов, участвующих в столкновениях.

«Путин предложил пока остановить боевые действия, чтобы включить разум, а не силу и попытаться найти решение на основе разумности. Из слов главы России пока не следует, что ситуация должна быть закреплена в том виде, в котором была все эти годы. Он предложил приостановить боевые действия, чтобы не гибло мирное население», — пояснил Волчков.

Переговоры с Турцией или без

Единственная страна, которая может выступить посредником в переговорах, — это Россия. С этим согласны оба политолога. Правда, по словам Волчкова, для этого России нужно признание со стороны участников конфликта и сотрудничество с Турцией.

«Будет ли Россия признана авторитетом, с которым можно будет выработать решение, приемлемое для двух сторон, и сможет ли Россия найти способы гарантировать исполнение этого решения? Ответ труден, прежде всего, для Путина», — заявил Волчков.

По его словам, Азербайджан может сделать «камнем преткновения» отсутствие Турции на переговорах. И президенту РФ придется либо согласиться с участием Анкары в этом конфликте, либо не допустить Турцию.

Ситуация сложная. Идет важная организационно-позиционная борьба. Но предложение от России поступило. Оно продвигает ситуацию к моменту истины, то есть к такому состоянию, где все карты должны быть выложены на стол для принятия долгоиграющего решения Виталий Волчков.

«Для начала нужно остановить войну»

Вопрос о признании Нагорного Карабаха — тема скользкая, и вряд ли в этот раз ее удастся решить, отметила Елисеева. По ее словам, у историков нет единого мнения, кому принадлежит эта спорная территория.

«Для начала нужно просто остановить войну, потому что уже есть огромное количество пострадавших. Конфликт сейчас носит затяжной характер не без помощи третьих лиц, тех же турков, которые делали разные заявления и не отрицают, что конфликт поддерживают», — отметила собеседница «360».

Ситуация обострилась в июле этого года. Власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Стороны две недели обменивались ударами, после чего ситуация стабилизировалась.

Однако утром 27 сентября боевые действия возобновились. Каждая из сторон конфликта винит в этом другую. Баку сообщил о масштабных обстрелах населенных пунктов Арменией вдоль границы двух стран. Ереван заявил, что Азербайджан первым устроил обстрел в Нагорном Карабахе. Погибшие и пострадавшие есть с обеих сторон.

В Азербайджане объявили о частичной мобилизации, а МЧС Армении сообщило о закрытии связывающей республику и Карабах трассы. Глава непризнанной республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.