Переговоры Эрдогана и Путина продлились почти шесть часов

Речь шла об урегулировании ситуации в сирийской провинции Идлиб, которую контролирует вооруженная оппозиция, в том числе боевики различных группировок.

Ситуация там обострилась 27 февраля, когда сирийская правительственная армия нанесла удар по турецким военным, переброшенным в регион. В результате погибли 33 турецких военнослужащих, столько же получили ранения. В Минобороны России заявили, что турецкие солдаты вместе с группой боевиков пошли в атаку на войска правительства Сирии.

Об итогах встречи, как ожидается, расскажут министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Путин и Эрдоган также сделали заявление для прессы.