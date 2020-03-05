Россия и Турция договорились об урегулировании ситуации в Сирии

Россия и Турция согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии. Об этом президент Владимир Путин заявил после многочасовой встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин сообщил, что по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Эрдоганом были приняты приемлемые решения об урегулировании конфликта в сирийском Идлибе. Он отметил, что тесный личный контакт лидеров России и Турции позволил завершить переговоры в позитивном ключе.

Глава России считает, что договоренности РФ и Турции позволят окончить страдания мирного населения в Сирии. Путин подчеркнул, что встреча была непростой, но закончилась положительно.

Эрдоган заявил, что с 6 марта будет введен режим прекращения огня.

Переговоры продлились почти шесть часов. Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля, когда сирийская правительственная армия нанесла удар по турецким военным, переброшенным в регион. В результате погибли 33 турецких военнослужащих, столько же получили ранения. В Минобороны России заявили, что турецкие солдаты вместе с группой боевиков пошли в атаку на войска правительства Сирии.