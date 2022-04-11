«Переговорщик от имени ЕС». Политолог объяснил приезд канцлера Австрии в Москву для встречи с Путиным

Австрия остается единственной страной Евросоюза с нейтральным статусом. Именно поэтому канцлер Карл Нехаммер стал первым европейским политиком, который приехал на очные переговоры с президентом России Владимиром Путиным после начала специальной операции. Об этом заявил независимый аналитик и политолог Сергей Станкевич.

Он не исключил, что главной темой беседы стало завершение специальной операции и заключение мирного соглашения.

«Австрия — это единственная страна с реальным и постоянным нейтралитетом в составе Евросоюза. Поэтому естественно, что дипломатические миссии поручаются именно ее канцлеру. Видимо, что речь шла о том, каким образом может быть завершена специальная операция на Украине и как может выглядеть финальное мирное соглашение, к которому стороны пока еще не сильно приблизились», — заявил Станкевич.

Эксперт выдвинул теорию, что канцлер Австрии на встрече с Путиным мог поднять вопрос о возможности вступления страны в НАТО по примеру Финляндии и Швеции, которые ранее заявили, что летом рассмотрят вопрос входа в альянс. Но эти ситуации носят очень разный характер.

«Нейтралитет Финляндии и Швеции был их собственным и добровольным решением. А вот нейтралитет Австрии обеспечивает международный договор с участием России. Не хотелось бы об этом думать, но может быть страна тоже задумывается о входе в НАТО. В этом случае позиция России более чем существенная», — подчеркнул Станкевич.

Возможность рассмотрения вопроса о поставках нефти и газа эксперт исключил. Он отметил, что такие вещи на высоком уровне не обсуждаются. По мнению политолога, следующим европейским политиком, который может приехать в Россию станет Эммануэль Макрон в случае его победы на президентских выборах во Франции.

«Он уже давно и прочно присутствует в вопросах урегулирования конфликта на Украине, поэтому возобновить эту миссию было бы логично. Но до этого до начала мая ожидать его не стоит», — подытожил Станкевич.

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера прошла в Москве в закрытом режиме. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на отказе от открытой части встречи и итоговой пресс-конференции настояла австрийская сторона.

После переговоров пресс-служба Нехаммера выпустила официальное заявление, в котором австрийский канцлер назвал переговоры с президентом России «прямыми, открытыми и жесткими». Политик назвал свой визит недружественным и подчеркнул, что рассчитывал завершить проведение спецоперации на Украине, поскольку выигравших от этого кризиса не будет.