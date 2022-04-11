Встреча Путина и Нехаммера началась в Москве

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера началась в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он уточнил, что встреча носит закрытый характер по просьбе австрийской стороны. Итогового заявления для прессы не будет.

«Встреча уже идет», — заявил Песков, отвечая на вопрос о времени начала переговоров.

Ранее Песков заявил, что разговор президента России и канцлера Австрии будет посвящен ситуации вокруг Украины. Это станет главной темой беседы. Он не исключил, что в ходе переговоров глава правительства Австрии обсудит с президентом России вопрос оплаты поставок газа в рублях.

Накануне Карл Нехаммер провел переговоры в Киеве, где встретился с президентом и главой правительства Украины Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем, а также мэром города Виталием Кличко.