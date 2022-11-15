Власть 15 ноября 2022, 14:47 Патрушев заявил о необходимости пресечь проникновение боевиков с Украины в Россию Секретарь Совбеза Патрушев потребовал не допускать появления в России украинских боевиков РИА «Новости»

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Надо принять меры, чтобы случаи проникновения украинских боевиков и членов законспирированных ячеек террористов и экстремистов на территорию России прекратились. Такое заявление сделал Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом сообщил ТАСС.

Во время выступления на совещании по вопросам безопасности в ЦФО он отметил, что с момента начала спецоперации в стране стало больше мигрантов.

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«В связи с этим прошу принять меры, направленные на исключение проникновения на территорию округа членов законспирированных ячеек экстремистских и террористических организаций, участников боевых действий на стороне Украины», — сказал Патрушев.

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Он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить профилактике противоправной деятельности среди вынужденных переселенцев и мигрантов. Также надо вовремя «выявлять и устранять причины их возможного вовлечения в мероприятия протестного характера».

Кроме того, секретарь Совбеза сообщил, что в Центральном федеральном округе (ЦФО) России в 2022 году произошли 23 теракта и девять диверсий. По его словам, необходимо принять меры по их недопущению в будущем.