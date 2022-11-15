Общество 15 ноября 2022, 14:25 Более 20 терактов произошло на территории ЦФО в 2022 году Председатель Совбеза Патрушев заявил, что в 2022 году в ЦФО произошли 23 теракта РИА «Новости»

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Секретарь Совета безопасности России заявил, что в этом году в Центральном федеральном округе (ЦФО) произошло 23 теракта. Силовики предотвратили девять диверсий. Об этом написал ТАСС.

«В текущем году в округе совершено 23 террористических акта, предотвращено 28 преступлений террористической направленности, в том числе 9 диверсий», — сказал Патрушев в Брянске во время совещания по вопросам безопасности в ЦФО.

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Кроме того, число преступлений, совершенных при использовании боеприпасов и огнестрельного оружия, увеличилось на 80%. Председатель Совбеза РФ отметил, что нужно уделить особое внимание предотвращению терактов и диверсий, предупреждать посягательства на безопасность россиян.

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Нарушения в антитеррористической защите опасных объектов в Центральной России незамедлительно следует устранить. Патрушев также заявил об активизации в этой части страны разведывательно-диверсионных групп с Украины. По его словам, экстремисты и радикалы усилили попытки проникнуть на территорию страны.