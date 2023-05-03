Власть 03 мая 2023, 00:00 Патрушев обвинил Запад в попытках подорвать внутреннее единство России Секретарь СБ Патрушев: Запад пытается разрушить российскую национальную идентичность РИА «Новости»

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Западные страны пытаются внушить россиянам чувство неполноценности и расколоть общество, рассказал «Известиям» секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, жителям страны изо всех сил стараются навязать чуждые ценности вроде «гендерного многообразия».

«Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности», — заявил Патрушев.

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Он объяснил, что в этот процесс вовлечены «целые институты» в Европе и Штатах. Псевдоученые работают над созданием лженаучных теорий, чтобы разрушить основы идентичности российского общества.

Секретарь Совбеза добавил, что представители фондов США готовят труды о том, как поддерживать неспокойную обстановку в соседних с Россией государствах. Патрушев подчеркнул, что оппоненты привыкли пользоваться добротой и щедростью россиян.

Чтобы одержать верх в противостоянии с Западом, РФ должна действовать на опережение, отметил секретарь Совета безопасности. Он уточнил, что необходимо вовремя прорабатывать ответные меры на действия оппонентов.